В Укренерго попередили про відключення в Україні 29 серпня

Працівники Запоріжжяобленерго лагодять генератор. Фото: УНІАН

​​Енергосистема України досі має великий дефіцит потужності. Через російські обстріли енергооб'єктів та сильну спеку українці в усіх областях матимуть відключення електрики у четвер, 29 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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В Україні утримується високе споживання електроенергії через спеку у багатьох регіонах України. Зокрема вчора, у середу 28 серпня, добовий максимум споживання зафіксували вранці, що був на 4,8% більшим, ніж у вівторок, 27 серпня.

Обмеження в електропостачанні почалися після масованої повітряної атаки на енергосистему в понеділок, 26 серпня.

Сьогодні вранці у кількох регіонах вимушено застосували додаткову чергу відключень.

Таким чином сьогодні, 29 серпня, з 7:00 до 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та у м. Київ діятимуть три черги відключень одночасно.

З графіками застосування обмежень у кожному регіоні можна ознайомитись на сайті місцевих обленерго:

Укренерго закликає громадян ощадливо користуватися електроенергією та не вмикати одночасно кілька електроприладів ввечері.

Наразі Укренерго не експортує електроенергію. Через бойові дії та аварійні ситуації в Україні досі повністю або частково знеструмлені 568 населених пунктів. Йдеться про Донецьку, Сумську, Харківську, Запорізьку та Київську області.