В Укрэнерго предупредили об отключении в Украине 29 августа

Без выключений сегодня не обойтись — в Укрэнерго предупредили о сложной ситуации в энергосистеме
Энергосистема Украины до сих пор имеет большой дефицит мощности. Из-за российских обстрелов энергообъектов и сильной жары украинцам во всех областях будут отключать электричество в четверг, 29 августа.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Отключение света в Украине 29 августа
В Украине удерживается высокое потребление электроэнергии из-за жары во многих регионах Украины. В частности, вчера, в среду 28 августа, суточный максимум потребления зафиксировали утром, что было на 4,8% больше, чем во вторник, 27 августа.
Ограничения в электроснабжении начались после массированной воздушной атаки на энергосистему в понедельник, 26 августа.
Сегодня утром в нескольких регионах вынужденно была применена дополнительная очередь отключений.
Таким образом, сегодня, 29 августа, с 7:00 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и в г. Киев будет действовать три очереди отключений одновременно.
С графиками применения ограничений в каждом регионе можно ознакомиться на сайте местных облэнерго:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Укрэнерго призывает граждан бережно пользоваться электроэнергией и не включать одновременно несколько электроприборов вечером.
Пока Укрэнерго не экспортирует электроэнергию. Из-за боевых действий и аварийных ситуаций в Украине до сих пор полностью или частично обесточены 568 населенных пунктов. Речь идет о Донецкой, Сумской, Харьковской, Запорожской и Киевской областях.
Читайте Новини.LIVE!