В Укрэнерго предупредили об отключении в Украине 29 августа

Работники Запорожьеоблэнерго чинят генератор. Фото: УНИАН

Энергосистема Украины до сих пор имеет большой дефицит мощности. Из-за российских обстрелов энергообъектов и сильной жары украинцам во всех областях будут отключать электричество в четверг, 29 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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В Украине удерживается высокое потребление электроэнергии из-за жары во многих регионах Украины. В частности, вчера, в среду 28 августа, суточный максимум потребления зафиксировали утром, что было на 4,8% больше, чем во вторник, 27 августа.

Ограничения в электроснабжении начались после массированной воздушной атаки на энергосистему в понедельник, 26 августа.

Сегодня утром в нескольких регионах вынужденно была применена дополнительная очередь отключений.

Таким образом, сегодня, 29 августа, с 7:00 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и в г. Киев будет действовать три очереди отключений одновременно.

С графиками применения ограничений в каждом регионе можно ознакомиться на сайте местных облэнерго:

Укрэнерго призывает граждан бережно пользоваться электроэнергией и не включать одновременно несколько электроприборов вечером.

Пока Укрэнерго не экспортирует электроэнергию. Из-за боевых действий и аварийных ситуаций в Украине до сих пор полностью или частично обесточены 568 населенных пунктов. Речь идет о Донецкой, Сумской, Харьковской, Запорожской и Киевской областях.