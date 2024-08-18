Нардепка Мар'яна Безугла прокоментувала втрату українського винищувача МіГ-29 у Дніпрі

Мар'яна Безугла. Фото: censor.net

Нардепка Мар'яна Безугла прокоментувала втрату українцями літака МіГ-29 у Дніпрі. На думку посадовиці, причиною знищення винищувача стала відсутність прикриття з повітря.

Про це представниця Верховної ради написала в пості на своїй сторінці у Facebook у суботу, 17 серпня.

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Скриншот повідомлення Мар'яни Безуглої

Що каже нардепка щодо знищення МІГ-29

Безугла заявила, що ніхто з Командування Повітряних Сил ЗС України не визнав, що прикриття з повітря не було, тому російському дрону вдалося атакувати й ліквідувати український літак.

"Коли літак сів на дозаправку та поповнення боєзапасу, літак знищили. Також знищено HIMARS на Сумщині. Росіяни вели машину дроном і коригували без жодних для себе перешкод", — йдеться в повідомленні нардепки.

Що відомо про знищення літака МІГ-29 у Дніпрі

У п'ятницю, 16 серпня, колишній речник Повітряних Сил ЗС Юрій Ігнат повідомив, що Україна втратила винищувач МІГ-29. За його словами, загиблих і постраждалих унаслідок цієї події немає. Подробиці знищення літака невідомі.