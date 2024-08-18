Нардепка Мар'яна Безугла прокоментувала втрату українського винищувача МіГ-29 у Дніпрі

Безугла різко висловилась щодо знищення українського МіГ-29 у Дніпрі
Нардепка Мар'яна Безугла прокоментувала втрату українцями літака МіГ-29 у Дніпрі. На думку посадовиці, причиною знищення винищувача стала відсутність прикриття з повітря.
Про це представниця Верховної ради написала в пості на своїй сторінці у Facebook у суботу, 17 серпня.
Що каже нардепка щодо знищення МІГ-29
Безугла заявила, що ніхто з Командування Повітряних Сил ЗС України не визнав, що прикриття з повітря не було, тому російському дрону вдалося атакувати й ліквідувати український літак.
"Коли літак сів на дозаправку та поповнення боєзапасу, літак знищили. Також знищено HIMARS на Сумщині. Росіяни вели машину дроном і коригували без жодних для себе перешкод", — йдеться в повідомленні нардепки.
Що відомо про знищення літака МІГ-29 у Дніпрі
У п'ятницю, 16 серпня, колишній речник Повітряних Сил ЗС Юрій Ігнат повідомив, що Україна втратила винищувач МІГ-29. За його словами, загиблих і постраждалих унаслідок цієї події немає. Подробиці знищення літака невідомі.
Читайте Новини.LIVE!