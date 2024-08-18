Нардеп Марьяна Безуглая прокомментировала потерю украинского истребителя МиГ-29 в Днепре

Марьяна Безуглая. Фото: censor.net

Нардеп Марьяна Безуглая прокомментировала потерю украинцами самолета МиГ-29 в Днепре. По мнению чиновницы, причиной уничтожения истребителя стало отсутствие прикрытия с воздуха.

Об этом представительница Верховной рады написала в посте на своей странице в Facebook в субботу, 17 августа.

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Скриншот сообщения Марьяны Безуглой

Что говорит нардеп по уничтожению МИГ-29

Безуглая заявила, что никто из Командования Воздушных Сил ВС Украины не признал, что прикрытия с воздуха не было, поэтому российскому дрону удалось атаковать и ликвидировать украинский самолет.

"Когда самолет сел на дозаправку и пополнение боезапаса, самолет уничтожили. Также уничтожен HIMARS в Сумской области. Россияне вели машину дроном и корректировали без всяких для себя препятствий", — говорится в сообщении нардепа.

Что известно об уничтожении самолета МИГ-29 в Днепре

В пятницу, 16 августа, бывший пресс-секретарь Воздушных Сил ВС Юрий Игнат сообщил, что Украина потеряла истребитель МИГ-29. По его словам, погибших и пострадавших в результате этого происшествия нет. Подробности уничтожения самолета неизвестны.