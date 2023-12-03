Безугла влаштувала "кастинг" на посаду Головнокомандувача ЗСУ замість Залужного

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: соцмережі

Народна депутатка Мар'яна Безугла влаштувала опитування стосовно заміни Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона запропонувала підписникам обрати нову кандидатуру на цю посаду з п'яти варіантів.

Таке опитування з'явилося на її сторінці у Facebook.

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"Якщо змінювати Залужного, то на кого? Голосування — ваша думка, рейтингове, можна кількох. Просто обговорення. Якщо є якась окрема думка, ідеї — пишіть в коментарях. Памʼятаємо про стриманість, але й недоторканних немає", — написала вона.

За словами Безуглої, якщо можна Верховного Головнокомандувача "розкладати на молекули, то можна порозмірковувати, як вирватися з "глухого кута" й отримати "реальний план 2024".

Скриншот опитування Безуглої

Згодом вона уточнила, що на прохання читачів додала ще три варіанти: Прокопенко, Білецький і Собко.

У коментарях користувачі обурюються, що таке опитування є недоречним.

"Більшість Ваших підписників не тільки не закінчували Академію Генерального штабу, а навіть не закінчували військове училище. Та не мають відповідної кваліфікації, щоб оцінити кандидатів на таку відповідальну посаду", — прокоментував один з них.

Користувач наголосив, що такі опитування — "це свідчення непрофесійного підходу до справи, від якої залежить життя багатьох тисяч людей та майбутнє країни".

Скриншот коментарів під голосуванням

Нагадаємо, що народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського у свавіллі працівників ТЦК та СП. На її думку, вони не можуть впоратися зі своїми підлеглими.

Крім того, ми писали, що 29 листопада з'явилася ще одна постанова про відкликання депутатки "Слуга народу" Мар’яни Безуглої із посади заступника голови та члена Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.