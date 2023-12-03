Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Безуглая устроила "кастинг" на должность Главнокомандующего ВСУ вместо Залужного arrow

Безуглая устроила "кастинг" на должность Главнокомандующего ВСУ вместо Залужного

3 декабря 2023 20:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Безуглая устроила "кастинг" на должность Главнокомандующего ВСУ вместо Залужного
Народная депутат Марьяна Безуглая. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Народный депутат Марьяна Безуглая устроила опрос относительно замены Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Она предложила подписчикам выбрать новую кандидатуру на этот пост из пяти вариантов.

Такой опрос появился на ее странице в Facebook.

Читайте также:

Безуглая устроила "кастинг" для замены Залужному

"Если менять Залужного, то на кого? Голосование — ваше мнение, рейтинговое, можно нескольких. Просто обсуждение. Если есть какое-то отдельное мнение, идеи — пишите в комментариях. Помним о воздержании, но и неприкосновенных нет", — написала она.

По словам Безуглой, если можно Верховного Главнокомандующего "разложить на молекулы, то можно поразмышлять, как вырваться из "тупика" и получить "реальный план 2024".

null
Скриншот опроса Безуглой

Впоследствии она уточнила, что по просьбе читателей добавила еще три варианта: Прокопенко, Белецкий и Собко.

В комментариях пользователи возмущаются, что такой опрос неуместен.

"Большинство Ваших подписчиков не только не заканчивали Академию Генерального штаба, а даже не заканчивали военное училище. Но не имеют соответствующей квалификации, чтобы оценить кандидатов на такой ответственный пост", — прокомментировал один из них.

Пользователь подчеркнул, что такие опросы — "это свидетельство непрофессионального подхода к делу, от которого зависит жизнь многих тысяч людей и будущее страны".

null
Скриншот комментариев под голосованием

Напомним, что народная депутат Марьяна Безуглая обвинила Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского в произволе работников ТЦК и СП. По ее мнению, они не справляются со своими подчиненными.

Кроме того, мы писали, что 29 ноября появилось еще одно постановление об отзыве депутата "Слуга народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя и члена Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме