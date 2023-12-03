Безуглая устроила "кастинг" на должность Главнокомандующего ВСУ вместо Залужного

Народная депутат Марьяна Безуглая. Фото: соцсети

Народный депутат Марьяна Безуглая устроила опрос относительно замены Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Она предложила подписчикам выбрать новую кандидатуру на этот пост из пяти вариантов.

Такой опрос появился на ее странице в Facebook.

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"Если менять Залужного, то на кого? Голосование — ваше мнение, рейтинговое, можно нескольких. Просто обсуждение. Если есть какое-то отдельное мнение, идеи — пишите в комментариях. Помним о воздержании, но и неприкосновенных нет", — написала она.

По словам Безуглой, если можно Верховного Главнокомандующего "разложить на молекулы, то можно поразмышлять, как вырваться из "тупика" и получить "реальный план 2024".

Скриншот опроса Безуглой

Впоследствии она уточнила, что по просьбе читателей добавила еще три варианта: Прокопенко, Белецкий и Собко.

В комментариях пользователи возмущаются, что такой опрос неуместен.

"Большинство Ваших подписчиков не только не заканчивали Академию Генерального штаба, а даже не заканчивали военное училище. Но не имеют соответствующей квалификации, чтобы оценить кандидатов на такой ответственный пост", — прокомментировал один из них.

Пользователь подчеркнул, что такие опросы — "это свидетельство непрофессионального подхода к делу, от которого зависит жизнь многих тысяч людей и будущее страны".

Скриншот комментариев под голосованием

Напомним, что народная депутат Марьяна Безуглая обвинила Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского в произволе работников ТЦК и СП. По ее мнению, они не справляются со своими подчиненными.

Кроме того, мы писали, что 29 ноября появилось еще одно постановление об отзыве депутата "Слуга народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя и члена Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.