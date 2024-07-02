Мар'яна Безугла звинуватила Сирського у втратах ЗСУ

Заступниця голови Комітету з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла. Фото: Мар'яна Безугла, Facebook

Народна депутатка Мар'яна Безугла переконана, що на посаді Головнокомандувача Збройними силами України Олександр Сирський не виправив прогалин у командуванні військами. Також, на її думку, він допустив важкі втрати серед українських військових.

Про це Безугла написала на своїй сторінці у Telegram.

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"Головнокомандувачу ЗС України, Ви знову їздили і відволікали людей, знову "ручнік". Ховались від відповідальності та необхідних нарад тут, в Києві", — написала Безугла.

На думку нардепки, Сирський, так само як і його попередник Залужний, нічого не змінив у штабному управлінні військами.

"Ви не виправили ситуацію з безпекою наших літаків, з ППО. Ми досі втрачаємо їх просто так, неприкритими, залишеними напризволяще для російських дронів і ракет, як от в Миргороді, без елементарних укриттів та спостереження", — заявила Безугла.

Також Безугла переконана, що винищувачі F-16, які Україні передадуть західні союзники, нічого не змінять на фронті. В кращому випадку це буде посилення ППО. Крім того, ці винищувачі стануть мішенню для росіян.

"Ви підготували інфраструктуру для F-16? Виправили помилки попередника?" — запитує нардепка.

Окрім усього іншого, Безугла відвідала та поспілкувалась з низкою представників оборонних підприємств. Вона переконана, що на них тисне ТЦК.

"З одного боку, у них ТЦК та СП, з іншого — Міноборони та Мінекономіки, які тримають заявки на бронювання місяцями", — розповіла Безугла.

Також Безугла звинуватила головнокомандувача Сирського у безглуздих людських втратах, коли 24-та бригада була перекинута з-під Торецька до Часового Яру.

"Поки Ви відволікаєте штаб бригади своїм пафосом, росіяни вже за кілька км від Торецька вбивають цивільних, а 24-та бригада втрачає останніх досвідчених людей на новому напрямку", — написала Безугла.

Критика Безуглої на адресу Сирського. Фото: скриншот

Звинувачення у втратах. Фото: скриншот

Нагадаємо, Безугла спрямувала до ДБР заяву щодо перешкоджання її діяльності Головнокомандувачем Збройними силами України Олександром Сирським. За словами нардепки, її не допускали на територію військових частин.

Раніше нардепка називала помилки колишнього Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На її думку, він некоректно спілкувався із західними партнерами.