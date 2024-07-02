Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Безугла звинуватила Сирського у знищенні росіянами військових літаків у Миргороді arrow

Безугла звинуватила Сирського у знищенні росіянами військових літаків у Миргороді

2 липня 2024 21:14
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Мар'яна Безугла звинуватила Сирського у втратах ЗСУ
Заступниця голови Комітету з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла. Фото: Мар'яна Безугла, Facebook
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Народна депутатка Мар'яна Безугла переконана, що на посаді Головнокомандувача Збройними силами України Олександр Сирський не виправив прогалин у командуванні військами. Також, на її думку, він допустив важкі втрати серед українських військових.

Про це Безугла написала на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

Сирський не змінив ситуації в ЗСУ

"Головнокомандувачу ЗС України, Ви знову їздили і відволікали людей, знову "ручнік". Ховались від відповідальності та необхідних нарад тут, в Києві", — написала Безугла.

На думку нардепки, Сирський, так само як і його попередник Залужний, нічого не змінив у штабному управлінні військами.

"Ви не виправили ситуацію з безпекою наших літаків, з ППО. Ми досі втрачаємо їх просто так, неприкритими, залишеними напризволяще для російських дронів і ракет, як от в Миргороді, без елементарних укриттів та спостереження", — заявила Безугла.

Також Безугла переконана, що винищувачі F-16, які Україні передадуть західні союзники, нічого не змінять на фронті. В кращому випадку це буде посилення ППО. Крім того, ці винищувачі стануть мішенню для росіян.

"Ви підготували інфраструктуру для F-16? Виправили помилки попередника?" — запитує нардепка.

Окрім усього іншого, Безугла відвідала та поспілкувалась з низкою представників оборонних підприємств. Вона переконана, що на них тисне ТЦК.

"З одного боку, у них ТЦК та СП, з іншого — Міноборони та Мінекономіки, які тримають заявки на бронювання місяцями", — розповіла Безугла.

Також Безугла звинуватила головнокомандувача Сирського у безглуздих людських втратах, коли 24-та бригада була перекинута з-під Торецька до Часового Яру.

"Поки Ви відволікаєте штаб бригади своїм пафосом, росіяни вже за кілька км від Торецька вбивають цивільних, а 24-та бригада втрачає останніх досвідчених людей на новому напрямку", — написала Безугла.

пост Мар'яни Безуглої
Критика Безуглої на адресу Сирського. Фото: скриншот
Безугла критикує Сирського
Звинувачення у втратах. Фото: скриншот

Нагадаємо, Безугла спрямувала до ДБР заяву щодо перешкоджання її діяльності Головнокомандувачем Збройними силами України Олександром Сирським. За словами нардепки, її не допускали на територію військових частин.

Раніше нардепка називала помилки колишнього Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На її думку, він некоректно спілкувався із західними партнерами.

війна Мар'яна Безугла ЗСУ армія війна в Україні Олександр Сирський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо