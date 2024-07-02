Марьяна Безуглая обвинила Сырского в потерях ВСУ

Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая. Фото: Марьяна Безуглая, Facebook

Народный депутат Марьяна Безуглая убеждена, что в должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александр Сырский не исправил пробелов в командовании войсками. Также, по ее мнению, он допустил тяжелые потери среди украинских военных.

Об этом Безуглая написала на своей странице в Telegram.

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"Главнокомандующему ВС Украины, Вы снова ездили и отвлекали людей, снова "ручник". Прятались от ответственности и необходимых совещаний здесь, в Киеве", — написала Безуглая.

По мнению нардепа, Сырский, как и его предшественник Залужный, ничего не изменил в штабном управлении войсками.

"Вы не исправили ситуацию с безопасностью наших самолетов, с ПВО. Мы до сих пор теряем их просто так, неприкрытыми, оставленными на произвол для российских дронов и ракет, как в Миргороде, без элементарных укрытий и наблюдения", — заявила Безуглая.

Также Безуглая убеждена, что истребители F-16, которые передадут Украине западные союзники, ничего не изменят на фронте. В лучшем случае это будет усиление ПВО. Кроме того, эти истребители станут мишенью для россиян.

"Вы подготовили инфраструктуру для F-16? Исправили ошибки предшественника?" — спрашивает нардеп.

Кроме того, Безуглая посетила и пообщалась с рядом представителей оборонных предприятий. Она убеждена, что на них оказывает давление ТЦК.

"С одной стороны, у них ТЦК и СП, с другой — Минобороны и Минэкономики, которые держат заявки на бронирование месяцами", — рассказала Безуглая.

Также Безуглая обвинила главнокомандующего Сырского в бессмысленных человеческих потерях, когда 24-я бригада была переброшена из-под Торецка в Часов Яр.

"Пока Вы отвлекаете штаб бригады своим пафосом, россияне уже в нескольких километрах от Торецка, убивают гражданских, а 24-я бригада теряет последних опытных людей на новом направлении", — написала Безуглая.

Критика Безуглой по адресу Сырского. Фото: скриншот

Обвинение в потерях. Фото: скриншот

Напомним, Безуглая направила в ДБР заявление о препятствовании ее деятельности Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. По словам нардепа, ее не допускали на территорию воинских частей.

Ранее нардеп назвала ошибки бывшего Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. По ее мнению, он неправильно общался с западными партнерами.