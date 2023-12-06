Біла смерть — до чого може призвести надмірне вживання солі

Жінка солить салат. Фото: Depositphotos.com

Чимало продуктів негативно впливають на стан здоров'я. Серед них — сіль, зокрема, її надмірне споживання.

Про це пише Oboz.

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Зазначається, що велика кількість солі в організмі людини може призвести до виникнення інсульту або серцевого нападу. Крім, може підвищуватися тиск.

При цьому, відчути зміни в організмі можна уже після того, якщо вживати на 1 грам більше солі.

Яка норма солі на день

Утім, повністю відмовлятися від солі не слід. Оптимальна доза для організму людини — одна чайна ложка солі з гіркою на день, що змушує ретельно слідкувати за раціоном.

"Варто пам'ятати, що у хлібі та в чипсах може бути однакова кількість солі. Тому якщо ви дбаєте про своє здоров'я – звертайте увагу на склад. На упаковках має бути вказано, скільки солі містить той чи інший продукт", — вказано у повідомленні.

Раніше ми розповідали, що яблучний оцет — це диво-засіб, який дозволить мати гарну шкіру, покращити травлення, підвищити засвоюваність вітамінів і мінералів і навіть позбавити запаху поту. Але яблучний укус і звичайний оцет, це не те саме.