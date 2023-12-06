Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Біла смерть — до чого може призвести надмірне вживання солі arrow

Біла смерть — до чого може призвести надмірне вживання солі

6 грудня 2023 04:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Біла смерть — до чого може призвести надмірне вживання солі
Жінка солить салат. Фото: Depositphotos.com
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Чимало продуктів негативно впливають на стан здоров'я. Серед них — сіль, зокрема, її надмірне споживання.

Про це пише Oboz.

Читайте також:

Зазначається, що велика кількість солі в організмі людини може призвести до виникнення інсульту або серцевого нападу. Крім, може підвищуватися тиск.

При цьому, відчути зміни в організмі можна уже після того, якщо вживати на 1 грам більше солі. 

Яка норма солі на день

Утім, повністю відмовлятися від солі не слід. Оптимальна доза для організму людини — одна чайна ложка солі з гіркою на день, що змушує ретельно слідкувати за раціоном.

"Варто пам'ятати, що у хлібі та в чипсах може бути однакова кількість солі. Тому якщо ви дбаєте про своє здоров'я – звертайте увагу на склад. На упаковках має бути вказано, скільки солі містить той чи інший продукт", — вказано у повідомленні.

Раніше ми розповідали, що яблучний оцет — це диво-засіб, який дозволить мати гарну шкіру, покращити травлення, підвищити засвоюваність вітамінів і мінералів і навіть позбавити запаху поту. Але яблучний укус і звичайний оцет, це не те саме.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації - 80x80

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі