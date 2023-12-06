Белая смерть — к чему может привести чрезмерное употребление соли

Женщина солит салат. Фото: Depositphotos.

Многие продукты негативно влияют на состояние здоровья. Среди них — соль, в частности ее чрезмерное потребление.

Об этом пишет Oboz.

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Отмечается, что большое количество соли в организме человека может привести к возникновению инсульта или сердечного приступа. Кроме того, может повышаться давление.

При этом почувствовать изменения в организме можно уже после того, если употреблять на 1 грамм больше соли.

Какая норма соли в день

Впрочем, полностью отказываться от соли не следует. Оптимальная доза для организма человека — одна чайная ложка соли с горкой в день, что заставляет тщательно следить за рационом.

"Следует помнить, что в хлебе и в чипсах может быть одинаковое количество соли. Поэтому если вы заботитесь о своем здоровье — обращайте внимание на состав. На упаковках должно быть указано, сколько соли содержит тот или иной продукт", — указано в сообщении.

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