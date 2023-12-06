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Белая смерть — к чему может привести чрезмерное употребление соли

6 декабря 2023 04:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Белая смерть — к чему может привести чрезмерное употребление соли
Женщина солит салат. Фото: Depositphotos.
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Многие продукты негативно влияют на состояние здоровья. Среди них — соль, в частности ее чрезмерное потребление.

Об этом пишет Oboz.

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Отмечается, что большое количество соли в организме человека может привести к возникновению инсульта или сердечного приступа. Кроме того, может повышаться давление.

При этом почувствовать изменения в организме можно уже после того, если употреблять на 1 грамм больше соли.

Какая норма соли в день

Впрочем, полностью отказываться от соли не следует. Оптимальная доза для организма человека — одна чайная ложка соли с горкой в день, что заставляет тщательно следить за рационом.

"Следует помнить, что в хлебе и в чипсах может быть одинаковое количество соли. Поэтому если вы заботитесь о своем здоровье — обращайте внимание на состав. На упаковках должно быть указано, сколько соли содержит тот или иной продукт", — указано в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что яблочный уксус — это чудо-средство, которое позволит иметь хорошую кожу, улучшить пищеварение, повысить усвояемость витаминов и минералов и даже лишить запаха пота. Но яблочный укус и обычный уксус , это не одно и то же.

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