Нардеп заявив, що в агросфері катастрофічна нестача кадрів

Комбайнер. Фото: Новини.LIVE

Член аграрного комітету Дмитро Соломчук заявив, що в Україні склалася критична ситуація з фахівцями в агросфері. Українські аграрні підприємства мають серйозну проблему з нестачею кваліфікованих фахівців.

Про це народний депутат заявив на брифінгу 1 серпня.

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Катастрофічна нестача кадрів в агросфері

За словами нардепа, наразі в аграрній сфері склалася катастрофічна ситуація з кадрами. Особливо це торкнулося малих і середніх господарств, які не віднесені до критичних, де велика частина працівників мобілізована.

"Сьогодні трактористів, операторів комбайнів катастрофічно не вистачає. Агрономів також. Якщо на сайтах з’являється резюме людини, то до неї може за добу-дві звернутися 100 роботодавців і пропонувати робоче місце, умови, проживання, харчування, тому що людей немає у селі", — сказав він.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства України закликало обласні військові адміністрації переглянути критерії бронювання працівників. В першу чергу цього потребують галузі садівництва, овочівництва та картоплярства.

Також ми писали, що українські аграрії не можуть отримати бронювання від мобілізації у особливий період, якщо вони оформлені як фізичні особи-підприємці.