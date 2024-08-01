Нардеп заявил, что в агросфере катастрофическая нехватка кадров

Комбайнер. Фото: Новини.LIVE

Член аграрного комитета Дмитрий Соломчук заявил, что в Украине сложилась критическая ситуация со специалистами в агросфере. Украинские аграрные предприятия испытывают серьезную проблему с нехваткой квалифицированных специалистов.

Об этом народный депутат заявил на брифинге 1 августа.

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По словам нардепа, в аграрной сфере сложилась катастрофическая ситуация с кадрами. Особенно это коснулось малых и средних хозяйств, не отнесенных к критическим, где большая часть работников мобилизована.

"Сегодня трактористов, операторов комбайнов катастрофически не хватает. Агрономов тоже. Если на сайтах появляется резюме человека, то к нему может за сутки-двое обратиться 100 работодателей и предлагать рабочее место, условия, проживание, питание, потому что людей нет в селе", — сказал он.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины призвало областные военные администрации пересмотреть критерии бронирования работников. В первую очередь в этом нуждаются отрасли садоводства, овощеводства и картофелеводства.

Также мы писали, что украинские аграрии не могут получить бронирование от мобилизации в особый период, если они оформлены как физические лица-предприниматели.