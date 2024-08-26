Білий дім прокоментував заклики Зеленського зняти обмеження на удари по Росії

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки мають намір продовжувати дискусії з Україною щодо можливості зняття обмежень на використання далекобійної зброї для атак по території Росії. Ці переговори відбуватимуться в закритому форматі.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, згідно з інформацією журналіста Алекса Рауфоглу, опублікованою в Twitter.

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Кірбі прокоментував нещодавній заклик Президента України Володимира Зеленського про скасування обмежень на використання західної зброї для ударів по Росії. Він наголосив, що заклики Зеленського з цього питання звучать як у публічному, так і в приватному контекстах.

"Але, як я вже багато, багато разів говорив, ми продовжуватимемо переговори з українцями, але вестимемо їх у приватному порядку", — додав Кірбі.

Також він підкреслив, що наразі немає змін у позиції США щодо цього питання.