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Белый дом ответил на призывы Зеленского относительно ограничении на удары по России

26 августа 2024 23:56
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Белый дом прокомментировал призывы Зеленского снять ограничения на удары по России
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Соединенные Штаты Америки намерены продолжать дискуссии с Украиной по поводу возможности снятия ограничений на использование дальнобойного оружия для атак по территории России. Эти переговоры будут проходить в закрытом формате.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, согласно информации журналиста Алекса Рауфоглу, опубликованной в Twitter.

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Кирби прокомментировал недавний призыв президента Украины Владимира Зеленского об отмене ограничений использования западного оружия для ударов по России. Он подчеркнул, что призывы Зеленского по этому вопросу звучат как в публичном, так и в частном контекстах.

"Но, как я уже много, много раз говорил, мы будем продолжать переговоры с украинцами, но будем вести их в частном порядке", — добавил Кирби.

Также он подчеркнул, что в настоящее время нет изменений в позиции США по этому вопросу.

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