Скільки людей перетинає кордон України в день — в ДПСУ назвали цифри

Прикордонниця перевіряє документи в українців для виїзду за кордон. Фото: ДПСУ

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що за один день український кордон перетинають 110-120 тисяч осіб, у вихідні ці цифри ще вищі — до 130 тисяч. За його словами, більшість виїжджають з країни.

Про це Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" у неділю, 7 липня.

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"За літній період, починаючи з червня, поступово пасажиропотік зростає, збільшується. І якщо у весняні місяці він коливався на рівні 80-85 тисяч на добу в обох напрямках, то зараз у будні пасажиропотік тримається на рівні 110-120 тисяч осіб за добу, у вихідні може досягати 130 тисяч осіб на добу, які перетинають кордон в обох напрямках, але перевага йде на виїзд з України", — зазначив речник ДПСУ.

Він уточнив, що виїжджають переважно жінки, діти, люди поважного віку.

Демченко пояснив, що черги на кордоні виникають, коли скупчується чимала кількість авто та автобусів, що трапляється найчастіше наприкінці тижня.

Перетин кордону військовозобов'язаними

Нагадаємо, що для перетину кордону чоловіки можуть використовувати додаток "Резерв+". У застосунку мають бути відмітки про зняття з військового обліку або ж відстрочку.

Водночас є винятки, і деякі чоловіки навіть призовного віку можуть перетнути кордон з будь-якою метою, зокрема для поїздки на море.

Також право на відпустку за кордоном мають і військовослужбовці, якщо командир їхньої частини надасть відповідний дозвіл. Для його отримання необхідно подати рапорт та зібрати необхідні документи.