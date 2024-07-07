Сколько человек пересекает границу Украины в день — в ГНСУ назвали цифры

Пограничница проверяет документы у украинцев для выезда за границу. Фото: ГНСУ

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что за один день украинскую границу пересекают 110-120 тысяч человек, в выходные эти цифры еще выше — до 130 тысяч. По его словам, большинство уезжают из страны.

Об этом Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" в воскресенье, 7 июля.

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Сколько человек пересекает границу Украины в день

"За летний период, начиная с июня, постепенно пассажиропоток растет, увеличивается. И если в весенние месяцы он колебался на уровне 80-85 тысяч в сутки по обоим направлениям, то сейчас в будни пассажиропоток держится на уровне 110-120 тысяч человек в сутки, в выходные может достигать 130 тысяч человек в сутки, которые пересекают границу в обоих направлениях, но преимущество идет на выезд из Украины", — отметил представитель ГНСУ.

Он уточнил, что выезжают преимущественно женщины, дети, люди преклонного возраста.

Демченко пояснил, что очереди на границе возникают, когда скапливается большое количество авто и автобусов, что бывает чаще всего в конце недели.

Пересечение границы военнообязанными

Напомним, что для пересечения границы мужчины могут использовать приложение "Резерв+". В приложении должны быть отметки о снятии с военного учета или отсрочке.

В то же время есть исключения, и некоторые мужчины даже призывного возраста могут пересечь границу в любых целях, в частности для поездки на море.

Также право на отпуск за границей имеют и военнослужащие, если командир их части предоставит соответствующее разрешение. Для его получения необходимо предоставить рапорт и собрать необходимые документы.