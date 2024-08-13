Вступна кампанія-2024 — в МОН заявили про недобір на престижні спеціальності

Студенти під час заняття. Ілюстративне фото: nung.edu.ua

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький заявив, що через встановлення мінімального конкурсного балу 150 для абітурієнтів-медиків цьогоріч бюджетних місць більше, ніж вступників. Однак для тих, хто хоче навчатися на "контракті", з'явилася грантова допомога від держави, проте не для всіх.

Про це Михайло Винницький розповів в інтерв'ю Укрінформ, опублікованому в неділю, 11 серпня.

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"Відповідно маємо недовиконання державного замовлення, бо ми не приймаємо на бюджетні місця тих, хто має менше ніж 150 балів. Тому треба дуже уважно встановлювати ці порогові бали. Ми йдемо до того, що за різними спеціальностями будуть встановлені різні пороги для вступу на бюджет. Але це перспектива не наступного року, а, можливо, років через 2–3", — зазначив Винницький.

Державні гранти для вступників на контракт

Заступник міністра пояснив як працюють державні гранти для вступників на контрактну форму навчання. За його словами, місця державного замовлення залишаються, однак тепер при поданні заяв через кабінет вступника абітурієнт може обрати вступити або тільки на контракт, або на контракт і на бюджет — для цього є відповідна опція.

"Вступнику, який потрапив на бюджетне місце, держава оплачує навчання стовідсотково. Якщо абітурієнт не потрапляє на бюджетне місце, тоді у нього є можливість отримати додаткову державну фінансову підтримку, але вона не буде покривати на 100% вартість навчання. Грантова система базується на принципі співфінансування: навчання частково оплачує студент чи його батьки, це також може бути стипендія від юридичної особи, а частково оплачує держава", — роз'яснив Винницький.

Посадовець додав, що цьогоріч гранти встановлені на двох рівнях: 15 тисяч грн для студентів, які набрали від 150 балів на НМТ за два предмети, і 25 тисяч грн для тих, хто набрав 170 балів або більше. Якщо абітурієнт обирає стратегічно важливу для держави спеціальність, то сума гранту може збільшитися залежно від коефіцієнта.