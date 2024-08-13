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Бюджетных мест больше, чем абитуриентов — в МОН заявили о недоборе на престижные специальности

13 августа 2024 01:46
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Вступительная кампания-2024 — в МОН заявили о недоборе на престижные специальности
Студенты во время занятия. Иллюстративное фото: nung.edu.ua
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что из-за установления минимального конкурсного балла 150 для абитуриентов-медиков бюджетных мест в этом году больше, чем поступающих. Однако для тех, кто хочет учиться на "контракте", появилась грантовая помощь от государства, но не для всех.

Об этом Михаил Винницкий рассказал в интервью Укринформу, опубликованном в воскресенье, 11 августа.

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"Соответственно имеем недовыполнение государственного заказа, потому что мы не принимаем на бюджетные места тех, кто имеет меньше 150 баллов. Поэтому нужно очень внимательно устанавливать эти пороговые баллы. Мы идем к тому, что по разным специальностям будут установлены разные пороги для поступления на бюджет". Но это перспектива не в следующем году, а, возможно, лет через 2-3", — отметил Винницкий.

Государственные гранты для поступающих на контракт

Замминистра объяснил, как работают государственные гранты для поступающих на контрактную форму обучения. По его словам, места государственного заказа остаются, однако теперь при подаче заявлений через кабинет абитуриента вступающий может выбрать вступить либо только на контракт, либо на контракт и на бюджет — для этого есть соответствующая опция.

"Поступившему на бюджетное место государство оплачивает обучение стопроцентно. Если абитуриент не попадает на бюджетное место, тогда у него есть возможность получить дополнительную государственную финансовую поддержку, но она не будет покрывать на 100% стоимость обучения. Грантовая система базируется на принципе софинансирования: обучение частично оплачивает студент или его родители, это также может быть стипендия от юридического лица, а частично оплачивает государство", — пояснил Винницкий.

Чиновник добавил, что в этом году гранты установлены на двух уровнях: 15 тысяч грн для студентов, набравших от 150 баллов на НМТ за два предмета, и 25 тысяч грн для набравших 170 баллов или больше. Если абитуриент выбирает стратегически важную для государства специальность, то сумма гранта может увеличиться в зависимости от коэффициента.

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