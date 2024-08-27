У Варшаві побачили відомого українського блогера-мільйонера Слобоженка — фото, відео

Олександр Слобоженко. Фото: topgir.com.ua

Український доларовий мільйонер, IT-підприємець та блогер Олександр Слобоженко був помічений біля готелю у Варшаві. Повідомляється, що блогер перебуває у Польщі з друзями та охоронцями.

Про це повідомляє "Українська Правда" із посиланням на власні джерела.

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Блогер Олександр Слобоженко перебуває у Варшаві, — очевидці

Олександр Слобоженко, якому 16 серпня повідомили про підозру в ухилянні від сплати на суму понад 200 млн гривень, бачили у столиці Польщі 21 серпня.

Вручення підозри. Фото: Офіс Генпрокурора

Читач "Української Правди" зафільмував, як чоловік, схожий на Слобоженка, з двома друзями іде біля готелю Puro у Варшаві.

За словами все того ж читача, раніше він бачив Слобоженка в цьому готелі разом з іншим блогером-утікачем, Олександром Волошиним. Також на відео можна впізнати Maybach Слобоженка.

Біля цього готелю автор світлин постійно бачив охоронців Слобоженка, які пересуваються на автомобілі на познанській реєстрації (сірий Porsche), а також на гелендвагені на українських номерах серії АХ. За даними "Української Правди", блогер з квітня не повертався в Україну.

Слобоженко із друзями у Варшаві. Фото: УП

Maybach Слобоженка. Фото: УП