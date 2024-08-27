У Варшаві побачили відомого українського блогера-мільйонера Слобоженка — фото, відео

Блогер-мільйонер Слобоженко "засвітився" в Варшаві, — ЗМІ
Український доларовий мільйонер, IT-підприємець та блогер Олександр Слобоженко був помічений біля готелю у Варшаві. Повідомляється, що блогер перебуває у Польщі з друзями та охоронцями.
Про це повідомляє "Українська Правда" із посиланням на власні джерела.
Блогер Олександр Слобоженко перебуває у Варшаві, — очевидці
Олександр Слобоженко, якому 16 серпня повідомили про підозру в ухилянні від сплати на суму понад 200 млн гривень, бачили у столиці Польщі 21 серпня.
Читач "Української Правди" зафільмував, як чоловік, схожий на Слобоженка, з двома друзями іде біля готелю Puro у Варшаві.
За словами все того ж читача, раніше він бачив Слобоженка в цьому готелі разом з іншим блогером-утікачем, Олександром Волошиним. Також на відео можна впізнати Maybach Слобоженка.
Біля цього готелю автор світлин постійно бачив охоронців Слобоженка, які пересуваються на автомобілі на познанській реєстрації (сірий Porsche), а також на гелендвагені на українських номерах серії АХ. За даними "Української Правди", блогер з квітня не повертався в Україну.
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