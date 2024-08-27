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Блогер-миллионер Слобоженко "засветился" в Варшаве, — СМИ

27 августа 2024 23:58
Галина Шподарева - редактор
В Варшаве увидели известного украинского блогера-миллионера Слобоженко — фото, видео
Александр Слобоженко. Фото: topgir.com.ua
Галина Шподарева - редактор

Украинский долларовый миллионер, IT-предприниматель и блогер Александр Слобоженко был замечен у гостиницы в Варшаве. Сообщается, что блогер находится в Польше с друзьями и охранниками.

Об этом сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на собственные источники.

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Слобоженко возле варшавской гостиницы. Фото: УП

Блогер Александр Слобоженко находится в Варшаве, — очевидцы

Александр Слобоженко, которому 16 августа сообщили о подозрении в уклонении от уплаты на сумму более 200 млн. гривен, видели в столице Польши 21 августа.

Слобоженко не уплатил налоги на сумму 213 млн грн
Вручение подозрения. Фото: Офис Генпрокурора

Читатель "Украинской Правды" запечатлел, как мужчина, похожий на Слобоженко, с двумя друзьями идет возле гостиницы Puro в Варшаве.

По словам все того же читателя, раньше он видел Слобоженко в этом отеле вместе с другим беглым блогером, Александром Волошиным. Также на видео можно узнать Maybach Слобоженко.

Возле этой гостиницы автор фотографий постоянно видел охранников Слобоженко, которые передвигаются на автомобиле на познанской регистрации (серый Porsche), а также на гелендвагене на украинских номерах серии АХ. По данным "Украинской Правды", блогер с апреля не возвращался в Украину

Слобоженко скрылся
Слобоженко с друзьями в Варшаве Фото: УП
Тот же Майбах, который, как утверждает читатель, принадлежит Слобоженко
Maybach Слобоженко. Фото: УП
Майбах Слобоженко, припаркованный у отеля
Автомобиль Слобоженко. Фото: УП

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