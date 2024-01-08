Блокада пунктів пропуску — скільки вантажівок стоять на кордоні з Польщею

Вантажівки на кордоні із Польщею. Фото: Суспільне Львів

Польські фермери продовжують блокаду трьох пунктів пропуску

на кордоні з Україною. Там наразі стоять у чергах близько 2 тис. одиниць вантажного транспорту.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі Укрінформ.

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Черги з вантажівок на кордоні з Польщею

"Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська — Гребенне", "Краківець — Корчова", "Ягодин — Дорогуськ". За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 1350 вантажівок перебувають в чергах на цих трьох напрямках в бік України", — розповів він.

Представник ДПСУ нагадав, що 6 січня польські фермери розблокували рух у напрямку пункту пропуску "Шегині — Медика", там черги спостерігають і досі — рух став більш інтенсивним.

Нагадаємо, що 6 січня уряд Польщі підписав угоду з фермерами щодо того, аби припинити блокаду пункту на кордоні з Україною. Міністр сільського господарства Польщі пообіцяв задовольнити всі їхні вимоги.

Також ми писали, що Державна прикордонна служба підтвердила завершення блокади кордону з Україною польськими фермерами. Рух вантажного транспорту через пункт пропуску "Медика — Шегині" відновлено.