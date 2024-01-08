Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Блокада пунктов пропуска — сколько грузовиков стоят на границе с Польшей arrow

Блокада пунктов пропуска — сколько грузовиков стоят на границе с Польшей

8 января 2024 17:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Блокада пунктов пропуска — сколько грузовиков стоят на границе с Польшей
Грузовики на границе с Польшей. Фото: Суспільне Львів
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Польские фермеры продолжают блокаду трех пунктов пропуска
на границе с Украиной. Там в настоящее время стоят в очередях около 2 тыс. единиц грузового транспорта.

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии Укринформ.

Читайте также:

Очереди из грузовиков на границе с Польшей

"Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская — Гребенное", "Краковец — Корчёва", "Ягодин — Дорогуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1350 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины", — рассказал он.

Представитель ГНСУ напомнил, что 6 января польские фермеры разблокировали движение в направлении пункта пропуска "Шегини — Медика", там очереди наблюдают до сих пор — движение стало более интенсивным.

Напомним, что 6 января правительство Польши подписало соглашение с фермерами о том, чтобы прекратить блокаду пункта на границе с Украиной. Министр сельского хозяйства Польши пообещал удовлетворить все требования.

Также мы писали, что Государственная пограничная служба подтвердила завершение блокады границы с Украиной польскими фермерами. Движение грузового транспорта через пункт пропуска "Медика - Шегини" возобновлено.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме