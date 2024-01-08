Блокада пунктов пропуска — сколько грузовиков стоят на границе с Польшей

Грузовики на границе с Польшей. Фото: Суспільне Львів

Польские фермеры продолжают блокаду трех пунктов пропуска

на границе с Украиной. Там в настоящее время стоят в очередях около 2 тыс. единиц грузового транспорта.

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии Укринформ.

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Очереди из грузовиков на границе с Польшей

"Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская — Гребенное", "Краковец — Корчёва", "Ягодин — Дорогуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1350 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины", — рассказал он.

Представитель ГНСУ напомнил, что 6 января польские фермеры разблокировали движение в направлении пункта пропуска "Шегини — Медика", там очереди наблюдают до сих пор — движение стало более интенсивным.

Напомним, что 6 января правительство Польши подписало соглашение с фермерами о том, чтобы прекратить блокаду пункта на границе с Украиной. Министр сельского хозяйства Польши пообещал удовлетворить все требования.

Также мы писали, что Государственная пограничная служба подтвердила завершение блокады границы с Украиной польскими фермерами. Движение грузового транспорта через пункт пропуска "Медика - Шегини" возобновлено.