Болгарія відчуває конкуренцію з боку українських імпортерів яєць

Яйця в магазині. Ілюстративне фото: pixels.com

Уряд Болгарії 23 вересня звернеться до Ради ЄС з проханням заборонити імпорт українських яєць до країн Євросоюзу. Така стратегія вписується у відповідний захисний механізм в умовах договору про вільну торгівлю і такі обмеження діятимуть до 2025 року.

Про це на зустрічі з фермерами заявив міністр сільського господарства і продовольства Георгій Тахов, повідомляє болгарське видання "24 часа".

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За словами місцевого міністра, через збільшення постачання українських яєць до ЄС Болгарія відчуває потужну конкуренцію, а через це страждають болгарські фермери.

"Коли імпорт певного виду продукції або товару – овочів, м'яса, яєць – досягає певних лімітів, які ЄК окреслила заздалегідь, тоді ми можемо активувати механізм заборони їх імпорту. Наразі ми робимо це з точки зору яєць", — сказав Тахов.

ЄС вже запровадив механізм захисних мит до деяких українських товарів, наприклад: меду, цукру та деяких інших. Механізм діятиме до 2025 року, а потім буде скасований.