Болгария испытывает конкуренцию со стороны украинских импортеров яиц

Яйца в магазине. Иллюстративное фото: pixels.com

Правительство Болгарии 23 сентября обратится в Совет ЕС с просьбой запретить импорт украинских яиц в страны Евросоюза. Такая стратегия вписывается в соответствующий защитный механизм в условиях договора о свободной торговле, и такие ограничения будут действовать до 2025 года.

Об этом на встрече с фермерами заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Георгий Тахов, сообщает болгарское издание "24 часа".

Читайте также:

Почему Болгария против украинских яиц

По словам местного министра, из-за увеличения поставок украинских яиц в ЕС Болгария испытывает мощную конкуренцию, а из-за этого страдают болгарские фермеры.

"Когда импорт определенного вида продукции или товара — овощей, мяса, яиц — достигает определенных лимитов, которые ЕК очертила заранее, тогда мы можем активировать механизм запрета их импорта. Сейчас мы делаем это с точки зрения яиц", — сказал Тахов.

ЕС уже ввел механизм защитных пошлин к некоторым украинским товарам, например: меду, сахару и другим. Механизм будет действовать до 2025 года, а затем будет отменен.