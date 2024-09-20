Болгария испытывает конкуренцию со стороны украинских импортеров яиц

Болгария попросит ЕС запретить эксперт украинских яиц — что не нравится болгарам
Правительство Болгарии 23 сентября обратится в Совет ЕС с просьбой запретить импорт украинских яиц в страны Евросоюза. Такая стратегия вписывается в соответствующий защитный механизм в условиях договора о свободной торговле, и такие ограничения будут действовать до 2025 года.
Об этом на встрече с фермерами заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Георгий Тахов, сообщает болгарское издание "24 часа".
Почему Болгария против украинских яиц
По словам местного министра, из-за увеличения поставок украинских яиц в ЕС Болгария испытывает мощную конкуренцию, а из-за этого страдают болгарские фермеры.
"Когда импорт определенного вида продукции или товара — овощей, мяса, яиц — достигает определенных лимитов, которые ЕК очертила заранее, тогда мы можем активировать механизм запрета их импорта. Сейчас мы делаем это с точки зрения яиц", — сказал Тахов.
ЕС уже ввел механизм защитных пошлин к некоторым украинским товарам, например: меду, сахару и другим. Механизм будет действовать до 2025 года, а затем будет отменен.
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