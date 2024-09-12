Чи можливі переговори між Україною та РФ найближчим часом — Чіп Чепмен відповів

Переговори у Стамбулі в 2022 році. Ілюстративне фото: росЗМІ

Ймовірність переговорів між Україною та Росією на цю мить залишається низькою. Попри успіхи ЗСУ в Курській області, імперіалістичні цілі Росії ускладнюють діалог.

Про це сказав британський генерал-майор у відставці Чіп Чепмен в інтерв'ю 24 каналу.

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Нещодавно Президент України Володимир Зеленський зазначив, що операції в Курській області мають на меті змусити російську сторону сісти за стіл переговорів.

Проте, за словами Чепмена, Кремль все ще сподівається на перемогу, зокрема на тлі можливої втрати Україною підтримки Заходу.

"На цей момент ймовірність цих переговорів усе ще низька... У Путіна досі є імперське мислення. Він все ще думає, що може перемогти. І його перемога все ще залежить від того, щоб Україна вичерпала підтримку Заходу", — сказав він.

Генерал також підкреслив, що операції України, зокрема на Курщині, продемонстрували її ініціативу та посилили віру західних партнерів у здатність Києва протистояти агресії.