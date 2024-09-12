Возможны ли переговоры между Украиной и РФ в ближайшее время — Чип Чепмен ответил

Переговоры в Стамбуле в 2022 году. Иллюстративное фото: росСМИ

Вероятность переговоров между Украиной и Россией на данный момент остается низкой. Несмотря на успехи ВСУ в Курской области, империалистические цели России усложняют диалог.

Об этом сказал британский генерал-майор в отставке Чип Чэпмэн в интервью 24 каналу.

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Шансы на переговоры

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что операции в Курской области преследуют цель заставить российскую сторону сесть за стол переговоров.

Однако, по словам Чепмена, Кремль все еще надеется на победу, в частности на фоне возможной потери Украиной поддержки Запада.

"К настоящему моменту вероятность этих переговоров все еще низка... У Путина до сих пор есть имперское мышление. Он все еще думает, что может победить. И его победа все еще зависит от того, чтобы Украина исчерпала поддержку Запада", — сказал он.

Генерал также подчеркнул, что операции Украины, в частности в Курской области, продемонстрировали ее инициативу и усилили веру западных партнеров в способность Киева противостоять агрессии.