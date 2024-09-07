Чи становить загрозу Telegram для України - відповідь Буданова

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: скриншот з відео

Очільник Головного Управління Розвідки Кирило Буданов прокоментував дискусії щодо соцмережі Telegram. За його словами, вона становить загрозу українській національній безпеці.

Про це Буданов сказав під час інтерв’ю Радіо Хартія.

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"Telegram — це шкідливо. Я ніколи не боявся цього казати. Це загроза нашій національній безпеці. Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили", — розповів Буданов.

За його словами, Telegram — це головне джерело отримання інформації у суспільстві згідно з дослідженнями, оскільки він обігнав абсолютно усе.

Очільник ГУР уточнив, що не виступає за закриття соцмережі, оскільки це досить важко зробити, хоч і можливо. Водночас він вважає необхідним "офізичити" усі Telegram-канали.

"Якщо ти хочеш віщати якісь новини — будь ласка, зареєструйся, щоб усі розуміли, що це канал громадянина РФ або громадянина України. І тоді у нього є відповідальність", — пояснив Буданов.