Представляет угрозу Telegram для Украины - ответ Буданова

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: скриншот с видео

Глава Главного Управления Разведки Кирилл Буданов прокомментировал дискуссии по поводу соцсети Telegram. По его словам, она представляет угрозу украинской национальной безопасности.

Об этом Буданов сказал во время интервью Радіо Хартія.

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"Telegram — это вредно. Я никогда не боялся этого говорить. Это угроза нашей национальной безопасности. Я это говорю совершенно прямо, и мы это даже документально делали", — рассказал Буданов.

По его словам, Telegram — это главный источник получения информации в обществе согласно исследованиям, поскольку он обогнал абсолютно все.

Глава ГУР уточнил, что не выступает за закрытие соцсети, поскольку это достаточно сложно сделать, хоть и возможно. В то же время, он считает необходимым "офизичить" все Telegram-каналы.

"Если ты хочешь вещать какие-нибудь новости — пожалуйста, зарегистрируйся, чтобы все понимали, что это канал гражданина РФ или гражданина Украины. И тогда у него есть ответственность", — пояснил Буданов.