Блекаут 2024 — експерт спрогнозував де не буде світла по 16 годин

Блекаут у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

На випадок ймовірного блекауту цієї зими найдовші відключення світла можуть бути у трьох великих містах України. Таким чином, до 16 годин без електрики може бути в Одесі, Києві та Харкові.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі Телевізійній службі новин.

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Експерт зазначив, що в цих містах буде найтяжча ситуація з енергопостачанням, адже для них може не вистачити генерації.

"У великих містах наразі встановлюються генеруючі потужності, які можуть підтримати, на мою думку, хіба що подачу води та в більш-менш нормальну подачу тепла. Принаймні, це зараз відбувається в Одесі", — сказав він.

Харченко наголосив, що буде задоволений, якщо енергосистемі вдасться втримати "10 годин без світла" за умови морозів, однак можливі й триваліші відключення. Мовляв, прогнози щодо світла в Україні погіршуються.

"А якщо взяти Київ, то там дефіцит просто шалений. Для його забезпечення енергетикою спеціально будували Чорнобильську АЕС, але всі знають, що сталося. А тепер там не вистачає 700-900 ГВт потужності, які потрібно туди завести", — сказав він.