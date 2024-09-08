Блекаут 2024 – эксперт спрогнозировал где не будет света по 16 часов

Блэкаут в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В случае вероятного блекаута этой зимой самые длинные отключения света могут быть в трех крупных городах Украины. Таким образом, до 16 часов без электричества может находиться в Одессе, Киеве и Харькове.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии Телевизионной службе новостей.

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Самые длинные отключения света этой зимой

Эксперт отметил, что в этих городах будет тяжелая ситуация с энергоснабжением, ведь для них может не хватить генерации.

"В больших городах устанавливаются генерирующие мощности, которые могут поддержать, по моему мнению, разве что подачу воды и в более-менее нормальную подачу тепла. По крайней мере, это сейчас происходит в Одессе", — сказал он.

Харченко подчеркнул, что будет доволен, если энергосистеме удастся удержать "10 часов без света" при морозах, однако возможны и более длительные отключения. Мол, прогнозы по свету в Украине ухудшаются.

"А если взять Киев, то там дефицит просто безумный. Для его обеспечения энергетикой специально строили Чернобыльскую АЭС, но все знают, что произошло. А теперь там не хватает 700-900 ГВт мощности, которые нужно туда завести", — сказал он.