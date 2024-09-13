Український холдинг будував завод для кораблів Росії — посадовцям повідомили про підозру

Правоохоронці під час перевірки документів холдингу. Фото: СБУ

Правоохоронці викрили український будівельний холдинг, який співпрацював з Росією. Посадовці уклали контракти з російськими замовниками на майже 100 млрд рублів на будівництво судноремонтного заводу РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ у п'ятницю, 13 вересня.

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Правоохоронці зібрали доказову базу на топменеджмент українського будівельного холдингу, який співпрацював із Росією, фінансуючи збройну агресію РФ.

Трудовий договір. Фото: СБУ

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення організована група на чолі з власником бізнесу уклала з російськими замовниками шість договорів на загальну суму майже 100 млрд рублів.

Йдеться про контракти на будівництво судноремонтного заводу для російських військових кораблів та реалізацію проєктів для московського метрополітену.

За наявними даними, фігурант планує взяти підряд на реконструкцію у Санкт-Петербурзі верфі для підводних човнів країни-агресора.

Папка з документами, що підтверджують незаконну діяльність. Фото: СБУ

Розслідування з'ясувало, що російська "філія" холдингу регулярно сплачує мільярди рублів до бюджету Росії, при цьому для приховування діяльності використовувалися офшорні компанії.

Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві були вилучені комп'ютерна техніка, документи, що підтверджують незаконну діяльність, злитки золота та близько 700 тисяч доларів.

Документи, які знайшли під час обшуків. Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів трьом основним фігурантам було висунуто підозри за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають до 12 років ув’язнення. Наразі триває розслідування для притягнення винних до відповідальності.