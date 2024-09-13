Украинский холдинг строил завод для кораблей России — чиновникам сообщили о подозрении

Правоохранители при проверке документов холдинга. Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили украинский строительный холдинг, который сотрудничал с Россией. Чиновники заключили контракты с российскими заказчиками на почти 100 млрд рублей на строительство судоремонтного завода РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 13 сентября.

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Правоохранители собрали доказательную базу на топ-менеджмент украинского строительного холдинга, который сотрудничал с Россией, финансируя вооруженную агрессию РФ.

Трудовой договор. Фото: СБУ

По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения организованная группа во главе с владельцем бизнеса заключила с российскими заказчиками шесть договоров на общую сумму почти 100 млрд рублей.

Речь идет о контрактах на строительство судоремонтного завода для российских военных кораблей и реализацию проектов для московского метрополитена.

По имеющимся данным, фигурант планирует взять подряд на реконструкцию в Санкт-Петербурге верфи для подводных лодок страны-агрессора.

Папка с документами, подтверждающими незаконную деятельность. Фото: СБУ

Расследование выяснило, что российский "филиал" холдинга регулярно платит миллиарды рублей в бюджет России, при этом для сокрытия деятельности использовались оффшорные компании.

Во время обысков в офисных и жилых помещениях фигурантов в Киеве были изъяты компьютерная техника, документы, подтверждающие незаконную деятельность, слитки золота и около 700 тысяч долларов.

Документы, найденные во время обысков. Фото: СБУ

На основании собранных доказательств трем основным фигурантам были выдвинуты подозрения по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим до 12 лет тюрьмы. В настоящее время идет расследование для привлечения виновных к ответственности.