У Донецькій області затримали колишнього працівника міліції за колабораціонізм

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала колишнього міліціянта, який передавав росіянам дані з локаціями українських військ у Торецьку. Колаборант хотів окупації міста російськими військами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у середу 4 вересня.

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Контррозвідка СБУ затримала в Донецькій області проросійського інформатора. Слідство встановило, що ним виявився колишній працівник місцевого підрозділу нині розформованої міліції. Він чекав на окупацію населеного пункту російськими військами і допомагав їм, зливаючи дані про позиції українських військ.

"Щоб допомогти рашистам прорватися до міста, фігурант обходив населений пункт, де приховано фіксував розташування опорних пунктів та укріпрайонів ЗСУ. Також він намагався встановити координати штабів та бойових позицій української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Торецькому напрямку", — розповіли у пресслужбі.

Листування колаборанта з представником ФСБ РФ. Фото: СБУ

Діалог між колаборантом та найманцем ФСБ РФ. Фото: СБУ

Колаборант показує на фото, де базуються ЗСУ. Фото: СБУ

Колаборант листується з ФСБ. Фото: СБУ

Підозрюваний пересилав необхідну для російських військ інформацію через бот у Telegram. Адміністратором боту виявились представники російської ФСБ.

Окрім того, колаборант листувався та передавав відомості своєму приятелю, який працював у так званій "народній міліції ДНР", який теж виявився співробтіником ФСБ РФ.

"Служба безпеки затримала зловмисника під час контрдиверсійних заходів у фронтовому місті. У нього вилучено мобільний телефон, який фігурант використовував для комунікації з окупантами", — йдеться у повідомленні СБУ.

Підозрюваний перебуває під вартою на час слідства. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.