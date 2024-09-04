В Донецкой области задержан бывший работник милиции за коллаборационизм

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала бывшего милиционера, передавшего россиянам данные с локациями украинских войск в Торецке. Коллаборант хотел оккупации города российскими войсками.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду 4 сентября.

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Контрразведку СБУ задержало в Донецкой области пророссийского информатора. Следствие установило, что им оказался бывший работник местного подразделения ныне расформированной милиции. Он ожидал оккупации населенного пункта российскими войсками и помогал им, сливая данные о позициях украинских войск.

"Чтобы помочь рашистам прорваться в город, фигурант обходил населенный пункт, где скрыто фиксировал расположение опорных пунктов и укрепрайонов ВСУ. Также он пытался установить координаты штабов и боевых позиций украинской артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов на Торецком направлении", — рассказал в пресс-службе.

Переписка коллаборанта с представителем ФСБ РФ. Фото: СБУ

Диалог между коллаборантом и наемником ФСБ РФ. Фото: СБУ

Коллаборант показывает на фото, где базируются ВСУ. Фото: СБУ

Коллаборант переписывается с ФСБ. Фото: СБУ

Подозреваемый пересылал необходимую для российских войск информацию через бот в Telegram. Администратором бота оказались представители российской ФСБ.

Кроме того, коллаборант переписывался и передавал сведения своему приятелю, работавшему в так называемой "народной милиции ДНР", который тоже оказался сотрудником ФСБ РФ.

"Служба безопасности задержала злоумышленника во время контрдиверсионных мер во фронтовом городе. У него изъят мобильный телефон, который фигурант использовал для коммуникации с оккупантами", — говорится в сообщении СБУ.

Подозреваемый находится под стражей на время следствия. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.