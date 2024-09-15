Рейс Відень - Будапешт - Київ скасовано через повені

Потяг міжнародного рейсу. Ілюстративне фото: пресслужба УЗ

У низці країн Європи вирують руйнівні повені, які розпочалися внаслідок сильних дощів. Український перевізник "Укрзалізниця" повідомив про скасування рейсу Відень — Будапешт — Київ.

Про це пише пресслужба УЗ у Telegram у неділю, 15 вересня.

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Так, сьогоднішній рейс "Відень — Будапешт — Київ" було скасовано, пасажирів із квитками у Відні попросили підійти до інформаційно-сервісного пункту та отримати ваучери на безплатне поселення.

Водночас рейс "Київ — Будапешт — Відень" прямуватиме лише до Будапешта. А рейси "Чоп — Відень — Чоп" їдуть від кінцевої до кінцевої.

Також рейси "Прага — Перемишль — Прага" поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі, тому завтра очікується човниковий рух від Праги до кордону і від Перемишля до кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки.

Крім того, поїзди з та до Варшави, Хелма та Кошице курсують без змін та за графіком.

"Працюємо разом із європейськими колегами, щоб максимально організовано впоратися зі стихією", — додали в Укрзалізниці.