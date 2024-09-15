Рейс Вена – Будапешт – Киев отменен из-за наводнений

Поезд международного рейса. Иллюстративное фото: пресс-служба УЗ

В ряде стран Европы бушуют разрушительные наводнения, которые начались в результате сильных дождей. Украинский перевозчик "Укрзализныця" сообщил об отмене рейса Вена — Будапешт — Киев.

Об этом пишет пресс-служба УЗ в Telegram в воскресенье, 15 сентября.

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Сегодняшний рейс "Вена — Будапешт — Киев" был отменен, пассажиров с билетами в Вене попросили подойти к информационно-сервисному пункту и получить ваучеры на бесплатное поселение.

В то же время рейс "Киев — Будапешт — Вена" будет следовать только в Будапешт. А рейсы "Чоп — Вена — Чоп" едут от конечной к конечной.

Также рейсы "Прага — Перемышль — Прага" пока не способны проехать затопленный участок на границе Чехии и Польши, поэтому завтра ожидается челночное движение от Праги до границы и от Перемышля до границы с автобусным трансфером вокруг подтопленного участка.

Кроме того, поезда из и в Варшаву, Хелм и Кошице курсируют без изменений и по графику.

"Работаем вместе с европейскими коллегами, чтобы максимально организованно справиться со стихией", — добавили в Укрзализныце.