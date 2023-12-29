Через російські обстріли декілька областей залишились без світла — що відомо

Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК

Після масованого ворожого обстрілу, який стався 29 грудня, в ряді областей почалися відключення світла. Зокрема це торкнулося Київської, Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

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Київська область

Внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти.

Також у регіоні невідомі особи перекрили засувку в газовому колодязі. За попередніми даними, відключеним від газопостачання виявився 341 споживач.

Дніпропетровська область

Обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Дані уточнюються. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів. Наразі усіх заживлено.

Одеська область

У результаті ранкового обстрілу пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж.

Харківська область

Через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у пʼяти громадах області. Протягом доби заживили 21 абонента, водночас знеструмлено 605 точок обліку. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів.

Донецька область

Через бойові дії знеструмлено 4 населених пункти (3,3 тисячі абонентів). За добу підключено 43 населених пункти (5,9 тисячі споживачів). Залишається без напруги 132 населених пункти – близько 126 тисяч точок обліку.

Запорізька область

У результаті бойових дій без електроенергії залишається 63 населених пункти — 5,6 тисячі абонентів, через технічні причини відключено 1 населений пункт.

Херсонська область

В обласному центрі підключено 238 споживачів. Залишаються знеструмленими 4,3 тисячі клієнтів. В області заживили 1 населений пункт (1,1 тисячі абонентів). Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 45 населених пунктів (близько 26 тисяч точок обліку).

Чернігівська область

Внаслідок бойових дій знеструмлено 16 населених пунктів — майже тисяча споживачів, через технічні причини без світла 634 клієнти в 4-х населених пунктах.

В Міністерстві енергетики додали, що ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована.

"Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається. Ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство енергетики вирішило скасувати списки критичних споживачів, яким заборонено вимикати електричну енергію під час знеструмлень. Їх обіцяють скоротити та створити нові.