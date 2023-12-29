Из-за российских обстрелов несколько областей остались без света — что известно

Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК

После массированного вражеского обстрела, произошедшего 29 декабря, в ряде областей начались отключения света. В частности, это коснулось Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

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Области, в которых отключают свет. Фото: скриншот

Киевская область

В результате падения обломков повреждены воздушные линии 10кВ в двух общинах, обесточены 843 абонента.

Также в регионе неизвестные перекрыли задвижку в газовом колодце. По предварительным данным, отключенным от газоснабжения оказался 341 потребитель.

Днепропетровская область

Обстрелом повреждена воздушная линия 150 кВ. Данные уточняются. Из-за предыдущих атак обесточивалось 3,3 тысячи абонентов. Сейчас все заживлены.

Одесская область

В результате утренних обстрелов повреждены воздушные линии 0,6 кВ. В настоящее время идет обзор сетей.

Харьковская область

Из-за ночных и утренних обстрелов повреждены сети в пяти общинах области. За сутки заживили 21 абонента, одновременно обесточено 605 точек учета. В результате боевых действий остаются обесточенными 16,6 тысяч потребителей.

Донецкая область

Из-за боевых действий обесточены 4 населенных пункта (3,3 тысячи абонентов). За сутки подключены 43 населенных пункта (5,9 тысячи потребителей). Остается без напряжения 132 населенных пункта – около 126 тысяч точек учета.

Запорожская область

В результате боевых действий без электроэнергии остается 63 населенных пункта — 5,6 тысяч абонентов, по техническим причинам отключен 1 населенный пункт.

Херсонская область

В областном центре подключено 238 потребителей. Остаются обесточенными 4,3 тысяч клиентов. В области заживили 1 населенный пункт (1,1 тысяч абонентов). Остаются без напряжения в результате боевых действий 45 населенных пунктов (около 26 тысяч точек учета).

Черниговская область

В результате боевых действий обесточены 16 населенных пунктов — почти тысяча потребителей, по техническим причинам без света 634 клиента в 4-х населенных пунктах.

В Министерстве энергетики добавили, что ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая.

"Применение плановых отключений бытовых потребителей не предвидится. Ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики решило отменить списки критических потребителей, которым запрещено выключать электрическую энергию во время обесточений. Их обещают сократить и создать новые.