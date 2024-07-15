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Чергова брехня Росії — на якому етапі обіцяний автобан з Маріуполя до Ростова

15 липня 2024 11:51
Галина Шподарева - редактор
Траса окупантів від Маріуполя до Новомосковська — на якому етапі будівництво
Ділянка траси від Маріуполя до Новомосковська. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Замість масштабного будівництва траси, що з'єднає російський Ростов із тимчасово окупованим Маріуполем, росіяни застрягли на дорозі Маріуполь — Новомосковськ. Проте й на цій трасі не помітно активності будівельників: на досить значній ділянці зустрічається лише одна машина спецтехніки, проте і та не виглядає робочою. 

Відео з траси Маріуполь — Новомосковськ показав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у понеділок, 14 липня.

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У відео, яке опублікував Андрющенко, помітно сліди недавніх будівельних робіт на трасі. Проте техніки, яка б продовжувала ці роботи, не видно на багато кілометрів. 

"Новоазовськ — Маріуполь. Роботи з розширення траси та трубопроводу тривають. Проте остаточно можна побачити, що хвалена "от Ростова до Ростова" навіть не будується. Ще одна брехня Росії", — написав радник міського голови Маріуполя.

Російські окупанти почали прокладати нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону до Маріуполя ще восени 2022 року, про що свідчили супутникові знімки.

Нагадаємо, за інформацією Петра Андрющенка, останні події свідчать про підвищену активність окупантів у будівництві нових залізничних маршрутів. Також в Маріуполі з'явилися нові військові підрозділи з новим маркуванням. 

Раніше ми писали, що окупанти заявили про запуск російського поїзда з Маріуполя до Волновахи. Водночас загарбники почали окопуватися із західного боку анексованого Криму, що свідчить про їх підготовку до втрати Керченського мосту.

За даними партизанів з руху "АТЕШ", армія Росії в тимчасово окупованому Маріуполі в Донецькій області ховає військову техніку у міських лікарнях та школах

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