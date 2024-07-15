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Очередная ложь России — на каком этапе обещанный автобан из Мариуполя до Ростова

15 июля 2024 11:51
Галина Шподарева - редактор
Трасса окупантов от Мариуполя до Новомосковска — на каком этапе строительство
Участок трассы от Мариуполя до Новомосковска. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Вместо масштабного строительства трассы, соединяющей российский Ростов с временно оккупированным Мариуполем, россияне застряли на дороге Мариуполь — Новомосковск. Однако и на этой трассе не заметно активности строителей: на достаточно внушительном участке встречается всего одна машина спецтехники, однако и та не выглядит рабочей.

Видео с трассы Мариуполь — Новомосковск показал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в понедельник, 14 июля.

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В видео, которое опубликовал Андрющенко, заметны следы недавних строительных работ на трассе. Однако техники, которая бы продолжала эти работы, на видно на много километров. 

"Новоазовск — Мариуполь. Работы по расширению трассы и трубопровода продолжаются. Однако окончательно можно увидеть, что хваленая "от Ростова до Ростова" даже не строится. Еще одна ложь России", — написал советник городского головы Мариуполя.

Российские оккупанты начали прокладывать новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в Мариуполь еще осенью 2022 года, о чем свидетельствовали спутниковые снимки.

Напомним, по информации Петра Андрющенко, последние события свидетельствуют о повышенной активности оккупантов в строительстве новых железнодорожных маршрутов. Также в Мариуполе появились новые военные подразделения с новой маркировкой.

Ранее мы писали, что оккупанты заявили о запуске российского поезда из Мариуполя в Волноваху. В то же время захватчики начали окапываться с западной стороны аннексированного Крыма, что свидетельствует об их подготовке к потере Керченского моста.

По данным партизан по движению "АТЕШ", армия России во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области прячет военную технику в городских больницах и школах

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