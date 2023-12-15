Чи є загроза для інших операторів після кібератаки на "Київстар" — прямий ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Президент компанії "Київстар" у 2014-2018 роках Петро Чернишов став гостем ефіру Новини.LIVE. Він разом з ведучим каналу Віталієм Прудиусом говорили про хакерську атаку росіян на мобільного оператора.

Прямий ефір можна подивитися на Youtube-каналі Новини.LIVE.

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Під час ефіру Петро Чернишов разом з ведучим обговорили кібератаку РФ на "Київстар" та як це стало можливо.

Також експерт розповів, чи загрожують такі напади іншим операторам зв'язку в Україні.

Що відомо про ситуацію з "Київстар" станом на 15 грудня

12 грудня у сервісах "Київстар" стався збій. Не працював їхній сайт і додаток, а користувачі скаржились на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Причиною масштабного збою у роботі мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі.

Вже сьогодні, 15 грудня, мобільний оператор "Київстар" продовжує відновлюватись після потужної кібератаки. Наразі у Києві вдалося повністю стабілізувати зв'язок та повернути роумінг.