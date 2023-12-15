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Есть ли угроза для других операторов после кибератаки на "Киевстар" — прямой эфир Новини.LIVE

15 декабря 2023 19:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Есть ли угроза для других операторов после кибератаки на "Киевстар" — прямой эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент компании "Киевстар" в 2014-2018 годах Петр Чернышев стал гостем эфира Новини.LIVE. Он вместе с ведущим канала Виталием Прудиусом говорили о хакерской атаке россиян на мобильного оператора.

Прямой эфир можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Во время эфира Петр Чернышев вместе с ведущим обсудили кибератаку РФ на "Киевстар" и как это стало возможно.

Также эксперт рассказал, угрожают ли такие нападения другим операторам связи в Украине.

Что известно о ситуации с "Киевстар" по состоянию на 15 декабря

12 декабря в сервисах "Киевстар" произошел сбой. Не работал их сайт и приложение, а пользователи жаловались на перебои в связи в разных регионах.

Причиной масштабного сбоя мобильного оператора "Киевстар" стала хакерская атака на ядро сети.

Уже сегодня, 15 декабря, мобильный оператор "Киевстар" продолжает восстанавливаться после мощной кибератаки. В Киеве удалось полностью стабилизировать связь и вернуть роуминг.

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