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Чи лікуватимуть ПТСР у військових медичним канабісом — про що дискутують у Раді

1 грудня 2023 17:40
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Медичний канабіс - у Раді дискутують про застосування
Лікуваннч ПТСР у військових. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Раді доопрацьовують законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу, розглядаючи поправки щодо заборони вивезення ліків за кордон. Також дискутують щодо доцільності лікування канабісом ПТСР у військових. 

Про це Новини.LIVE розповіла народна депутатка України Оксана Дмитрієва. 

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Обіг наркотиків на фронті 

"Можливо, легалізація канабісу допоможе у лікуванні, але не на фронті. Всі повинні розуміти, що такі препарати, навіть алкоголь, вони або дають людині агресію і вона стає сміливіша, або навпаки — людина втратить реальність. Коли кажуть, що на фронті це має бути, то на самому фронті кажуть — ні, цього не має бути", — зазначила Дмитрієва. 

Вона додала, що питанням обігу наркотичних речовин на фронті мають займатися не медики, а правоохоронці. А от з медичної точки зору нардепка додала, що навіть деякі препарати з аптечки можуть нашкодити військовому при неправильному використанні. 

"В аптечках є дуже сильні знеболюючі препарати, і вони там мають бути. Буває, що людини болить зуб, і вона його приймає, але на постійній основі відбувається звикання. І якщо військовий потрапить до лікарні, то його важко знеболити, він просить цей "Налбуфен". Не просто знеболювальне, а конкретний препарат", — додала Дмитрієва. 

Легалізація канабісу в Україні 

Наразі законопроєкт про легалізацію канабісу відпрацьовується до другого читання. За словами нардепки, було подано багато правок. Наразі обговорюється питання щодо квоти на вивезення канабісу. 

"Чи потрібні ці ліки — так, для певних хвороб. Наприклад, для онкохворих. Але багато хто каже, що він треба для лікування ПТСР у військових. Це не моє висловлювання, а науковці дослідження в Америці проводили, що ПТСР не лікується канабісом. Тут лікарі, особливо психологи, мають розуміти, що тут робити. Це чітко треба з'ясувати. Просто так це казати точно не можна", — підсумувала Дмитрієва.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді заблокували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні. До нього завдяки опонентам внесли 882 поправки. 

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