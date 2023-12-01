Медицинский каннабис - в Раде дискутируют о применении

Лечение ПТСР у военных. Фото: из открытых источников

В Раде дорабатывают законопроект по легализации медицинского каннабиса, рассматривая поправки по запрету вывоза лекарств за границу. Также дискутируют о целесообразности лечения каннабисом ПТСР у военных.

Об этом Новини.LIVE рассказала народный депутат Украины Оксана Дмитриева.

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Оборот наркотиков на фронте

"Возможно, легализация каннабиса поможет в лечении, но не на фронте. Все должны понимать, что такие препараты, даже алкоголь, они или дают человеку агрессию и он становится смелее, или наоборот — человек потеряет реальность. Когда говорят, что на фронте это должно быть, то на самом фронте говорят — нет, этого не должно быть", — отметила Дмитриева.

Она добавила, что вопросом обращения наркотических веществ на фронте должны заниматься не медики, а правоохранители. А вот с медицинской точки зрения нардепка добавила, что даже некоторые препараты аптечки могут навредить военному при неправильном использовании.

"В аптечках есть очень сильные обезболивающие препараты, и они там должны быть. Бывает, что у человека болит зуб, и он его принимает, но на постоянной основе происходит привыкание. И если военный попадет в больницу, то его тяжело обезболить, он просит этот "Налбуфен". Не просто обезболивающее, а конкретный препарат", — добавила Дмитриева.

Легализация каннабиса в Украине

Законопроект о легализации каннабиса отрабатывается до второго чтения. По словам нардепки, было подано много правок. Сейчас обсуждается вопрос квоты на вывоз каннабиса.

"Нужны ли эти лекарства — да, для определенных болезней. Например, для онкобольных. Но многие говорят, что он нужен для лечения ПТСР у военных. Это не мое высказывание, а ученые исследования в Америке проводили, что ПТСР не лечится каннабисом. Врачи, особенно психологи, должны понимать, что здесь делать. Это четко нужно выяснить. Просто так это говорить точно нельзя", — подытожила Дмитриева.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде заблокировали законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине. В него благодаря оппонентам внесли 882 поправки.