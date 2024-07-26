Скільки коштує паспорт ЄС та хто їх продає — розслідування Наша справа

Чи можна купити паспорти ЄС та хто їх продає — розслідування Наша справа
Чоловіки вже протягом кількох місяців стикаються з труднощами в отриманні своїх українських документів за кордоном. Зростає число наших співвітчизників, які шукають різні способи для отримання паспорта Європейського Союзу.
Про це та не тільки в проєкті розслідувань "Наша справа".
Паспорти ЄС для українців
Все більше громадян, які перебувають за кордоном, намагаються отримати паспорт Європейського Союзу в різні способи. Наразі громадянство Європейського союзу можна отримати як законним шляхом, так і через купівлю за велику суму грошей. Журналісти дізналися скільки коштує паспорт ЄС та яким чином його можна отримати?
Як відомо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якою повістки вручають усім військовозобов'язаним. Призвати до лав ЗСУ можуть і тих осіб, хто має подвійне громадянство.
Нагадаємо, що чоловіки з подвійним громадянством відтепер не зможуть відмовитися від українського паспорта з-за кордону. Для цього їм потрібно буде їхати в Україну.
Читайте Новини.LIVE!