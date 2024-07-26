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Можно ли купить паспорта ЕС и кто их продает — расследование Наша справа

26 июля 2024 20:58
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Сколько стоит паспорт ЕС и кто их продает — расследования Наша справа
Коллаж Новини.LIVE
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Мужчины уже несколько месяцев сталкиваются с трудностями в получении своих украинских документов за рубежом. Растет число наших соотечественников, которые ищут разные способы получения паспорта Европейского Союза.

Об этом и не только в проекте расследований "Наша справа".

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Паспорта ЕС для украинцев

Все больше граждан, находящихся за границей, пытаются получить паспорт Европейского Союза разными способами. Гражданство Европейского Союза можно получить как законным путем, так и через покупку за большую сумму денег. Журналисты узнали, сколько стоит паспорт ЕС и каким образом его можно получить?

Как известно, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой повестки вручают всем военнообязанным. Призвать в ряды ВСУ могут и те, кто имеет двойное гражданство.

Напомним, что мужчины с двойным гражданством отныне не смогут отказаться от украинского паспорта из-за границы. Для этого им нужно будет ехать в Украину.

Европейский союз украинцы Украина гражданство паспорта

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