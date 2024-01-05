Чи підуть на фронт поліцейські і які основні проблеми з ротацією — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Гість вечірнього ефіру Новини.LIVE — командир 3-го батальйону "Свобода" бригади наступу "Рубіж" Петро Кузик, позивний "Апостол". Тема ефіру — чи підуть на фронт депутати і працівники поліції, а також тактика, яку почали застосовувати російські окупанти.

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Про що ефір

Петро Кузик, позивний "Апостол", командир 3-го батальйону "Свобода" бригади наступу "Рубіж" став гостем на каналі Новини.LIVE. Ведучому Віталію Прудиусу він розповів про бойовий шлях батальйону "Свобода". Також він поділився, на якому напрямку працює бригада "Рубіж" і яку тактику використовує Росія в надії протистояти Збройним сила України.

Також Кузик пояснив, чим ЗСУ відрізняються від Нацгвардії і як змотивувати людей піти на фронт. Крім того, обговорили проблеми ротації.

Раніше ми розповідали, що окремі українські держпосадовці заявили, що в рамках нового законопроєкту про мобілізацію до війська будуть призивати працівників поліції. Голова Нацполіції Іван Вигівський спростував такі заяви.

Нагадаємо, що раніше начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що військовозобов'язані можуть самостійно обрати бригаду для служби, та сказав, як це зробити.