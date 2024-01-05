Пойдут ли на фронт полицейские и какие основные проблемы с ротацией — эфир Новини.LIVE
Гость вечернего эфира Новини.LIVE — командир 3-го батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж" Петр Кузик, позывной "Апостол". Тема эфира — пойдут ли на фронт депутаты и сотрудники полиции, а также тактика, которую начали применять российские оккупанты.
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О чем эфир
Петр Кузик, позывной "Апостол", командир 3-го батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж" стал гостем на канале Новини.LIVE. Ведущему Виталию Прудиусу он рассказал о боевом пути батальона "Свобода". Также он поделился, на каком направлении работает бригада "Рубеж" и какую тактику использует Россия в надежде противостоять Вооруженным силам Украины.
Также Кузик объяснил, чем ВСУ отличаются от Нацгвардии и как мотивировать людей идти на фронт. Кроме того, обсудили проблемы ротации.
Ранее мы рассказывали, что отдельные украинские госчиновники заявили, что в рамках нового законопроекта о мобилизации в армию будут призывать работников полиции. Глава Нацполиции Иван Выговский опроверг такие заявления.
Напомним, что ранее начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что военнообязанные могут самостоятельно выбрать бригаду для службы, и сказал, как это сделать.
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