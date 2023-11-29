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Чи в правильному напрямку рухається Україна — опитування

29 листопада 2023 20:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Чи в правильному напрямку рухається Україна — опитування
Українські громадяни працездатного віку. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Менше половини українців переконані, що Україна рухається у правильному напрямку. Натомість майже кожен п'ятий громадянин нашої держави не знають, як відповісти на це питання.

Таким є результат дослідження, проведений Соціологічною групою рейтинг.

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Результати опитування. Фото: скриншот

Чи вірять українці в правильність обраного курсу

Згідно з результатами лпитування 46% наших співвітчизників переконанані, що Україна рухається у правильному напрямку. Натомість, 35% думають протилежно і не довіряють обраному державному курсу. 19% ще не сформували думку з цього питання.

Чию думку запитували під час опитування

Опитувалися респонденти віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Усього було опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.

Опитування проводилося 3-7 листопада 2023 року.

Раніше ми повідомляли, що повномасштабна війна в Україні триває вже майже два роки, а найбільшу допомогу серед країн надають Сполучені Штати Америки. Тому постає питання, як громадяни США ставляться до збройної агресії Росії проти України та чи підтримують вони надання допомоги.

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