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В правильном ли направлении движется Украина — опрос

29 ноября 2023 20:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В правильном ли направлении движется Украина — опрос
Украинские граждане трудоспособного возраста. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Меньше половины украинцев убеждены, что Украина двигается в правильном направлении. А ведь почти каждый пятый гражданин нашего государства не знаю, как ответить на этот вопрос.

Таков результат исследования, проведенный Социологической группой рейтинг.

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Результаты опроса. Фото: скриншот

Верят ли украинцы в правильность избранного курса

Согласно результатам лечения 46% наших соотечественников убеждены, что Украина движется в правильном направлении. 35% думают противоположно и не доверяют избранному государственному курсу. 19% еще не сформировали мнение по этому вопросу.

Чье мнение спрашивали во время опроса

Опрашивались респонденты от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Всего было опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

Опрос проводился 3-7 ноября 2023 года.

Ранее мы сообщали, что полномасштабная война в Украине продолжается почти два года, а наибольшую помощь среди стран оказывают Соединенные Штаты Америки. Поэтому возникает вопрос, как граждане США относятся к вооруженной агрессии России против Украины и поддерживают ли они оказание помощи.

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